Sabaudia, stranieri a scuola d’italiano contro lo sfruttamento in agricoltura

SABAUDIA – Insegnare l’italiano anche come forma di lotta allo sfruttamento in agricoltura. E’ quanto ha deciso di fare il comune di Sabaudia con il protocollo d’intesa con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Latina. A novembre partiranno i corsi, gratuiti, nell’ex scuola di Bella Farnia.

“Come Amministrazione stiamo lavorando molto per contrastare i fenomeni di ogni forma di sfruttamento anche attraverso una maggiore padronanza della lingua. Il nostro impegno all’alfabetizzazione dei migranti, in particolare delle donne, è finalizzato non solo a favorire l’inclusione, ma anche a fornire loro strumenti di prevenzione ai fenomeni dell’illegalità. Conoscere meglio la lingua italiana può aiutarli ad evitare situazioni spiacevoli”, dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali di Sabaudia, Pia Schintu, dopo la firma del Protocollo d’Intesa tra il Settore VII – Servizi al Cittadino e Welfare del comune e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Latina, rappresentato dalla dirigente scolastica Viviana Bombonati.

Il legame tra l’Amministrazione comunale e il CPIA è stato fortemente sostenuto dalla ricercatrice Annamaria Laudini, che, a titolo personale, ha dedicato tempo e impegno per portare avanti le esigenze della comunità indiana di Bella Farnia. Dopo la sottoscrizione dell’accordo, è stato effettuato il sopralluogo nei locali della ex scuola elementare di Bella Farnia, alla presenza dell’assessore Pia Schintu e della dirigente Viviana Bombonati. Momento favorevole anche per discutere sui dettagli dell’iniziativa.

Il Comune di Sabaudia ha messo a disposizione del progetto i locali della ex scuola elementare, idonei allo svolgimento delle attività didattiche, mentre il CPIA si occuperà dell’attivazione dei corsi di italiano agli stranieri tramite il Progetto Prils, finanziato dai fondi FAMI 2021-2027. “Un’iniziativa – sottolineano dal Comune in una nota – che mira non solo a migliorare le competenze linguistiche degli stranieri, ma offre anche un importante strumento di integrazione e prevenzione, contribuendo a un ambiente più sicuro e inclusivo”, ricordando come il protocollo di oggi segua l’accordo siglato nel 2023 tra Comune di Sabaudia, Comunità Sikh e Ambasciata della Repubblica indiana proprio per favorire l’inclusione delle famiglie indiane che operano nel territorio della città delle dune.