Le copertine del Progetto Cuore scaldano i piccoli della Neonatologia del Goretti di Latina

LATINA – Sono state consegnate all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina copertine, babbucce, berretti e piccoli giochi realizzati all’uncinetto dalle Cuoricine. La Neonatologia e la Tin, la terapia intensiva neonatale, dirette dal professor Riccardo Lubrano, si sono colorate di piccoli fagottini avvolti nei lavori fatti a mano da tante donne di tutta Italia che hanno risposto all’appello di Gabriella Capotosto, la fondatrice dell’Associazione Progetto Cuore, nata a Fondi quasi per gioco e diventata una realtà che conta 15600 iscritte. Sono unite da un semplice filo di lana.

“La notte non riesco a dormire, ho cominciato così nove anni fa – racconta lei – poi, siamo diventate rapidamente 15 e ho capito che per tenere i contatti con tutte ci voleva troppo tempo. Così, ho aperto un gruppo Facebook, ma mai immaginavo che saremmo diventate più di quindicimila”.

All’inizio Gabriella Capotosto e il suo gruppo compravano la lana a proprie spese e donavano le coperte fatte a mano, andando a consegnarle personalmente: “Sono stata anche di notte a Roma con gli Angeli della Strada a portarle ai senzatetto. Volevo essere sicura che nessuno ci lucrasse”. Ma ora che il progetto è diffuso e conosciuto, le coperte raggiungono gli ospedali e le Rsa di tutta Italia, mettendo al caldo neonati, anziani, senzatetto e persone di ogni età e condizione che sono in chemioterapia: “Per loro realizziamo le borsette con la tracolla in cui mettere la fiala con i farmaci, e anche scialli e coperte che possono usare se sentono freddo durante la terapia”.

Solo quest’anno l’associazione ha realizzato 9500 coperte e copertine e gli accorgimenti sono tanti.

“Per i neonati usiamo solo lana merino, consigliamo colori pastello, ma poi ciascuno ci mette il suo gusto personale, e le copertine che raccogliamo vengono igienizzate e imbustate prima di essere consegnate”. Proprio come avvenuto a Latina giovedì, grazie a Tonia Corrado, un’ostetrica del Goretti che ha effettuato la consegna. E la rete cresce ogni giorno. “Non accettiamo mai soldi, per autofinanziarci teniamo un mercatino a Natale e in altre occasioni, e qualcuno ci dona i gomitoli di lana da lavorare, quelli sì, li accettiamo”.

IL RACCONTO

Imminente la partenza di 160 pezzi tra coperte, sciarpe, poncho e cappelli per la traversata a cavallo da Modena a Verona per un progetto di equitazione integrata che coinvolgerà un gruppo di persone con disabilità.