Latina, torna la pioggia: allerta meteo gialla per temporali

LATINA – Dopo una lunga serie di giornate soleggiate arriva la pioggia. La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla con validità dal pomeriggio di oggi, 7/11/2024 e per le successive 24-30 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sull’arcipelago pontino con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

L’allerta riguarda in maniera particolare la provincia di Latina (bacini costieri sud) e le isole dove l’allerta gialla è per criticità idrogeologica per temporali.