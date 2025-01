52nd Jazz, arriva a Latina il grande sassofonista Michael Rosen

LATINA – Riparte la stagione invernale del 52nd Jazz con il grande sassofonista Michael Rosen. Dopo il successo della prima parte della stagione invernale 2024/2025, il 52nd Jazz Winter, arriva il primo appuntamento del nuovo anno, domenica 12 gennaio 2025, a partire dalle ore 18, con un ospite d’eccezione: il sassofonista americano Michael Rosen, accompagnato dalla resident band del 52nd Jazz, composta da Erasmo Bencivenga (pianoforte), Nicola Borrelli (contrabbasso) e Giorgio Raponi (batteria).

Michael Rosen, originario di New York e diplomato alla prestigiosa Berklee School of Music, vanta una carriera lunga più di 30 anni e collaborazioni con artisti del calibro di Enrico Rava, Franco D’Andrea e Stefano Bollani. Il suo stile raffinato e la capacità di coniugare tradizione e innovazione lo rendono uno dei sassofonisti più apprezzati nel panorama jazz contemporaneo.

Questo concerto rappresenta l’inizio di una seconda parte di stagione che metterà in evidenza il sassofono, uno degli strumenti simbolo del jazz, e che proseguirà con altre esibizioni di altissimo livello:

19 gennaio – Insanity Quintet

26 gennaio – Francesco Bruno Trio feat. Javier Girotto

Come sempre, il 52nd Jazz non è solo musica, ma anche arte visiva. Ad arricchire la serata del 12 gennaio ci sarà la mostra personale “Fuori dalla forma” di Ina Damyanova – industrial designer bulgara – curata da Fabio D’Achille per il Mad Museo d’Arte Diffusa. Le opere, disegni di grande dimensione, monocromatici, nel contrasto creano luci nel buio, come dei percorsi di energia che creano forme astratte ma non senza uno schema o la volontà di illuminare o costruire una serie di forme.

Ingresso: 12 €

Prenotazione consigliata al numero WhatsApp: 3501843609