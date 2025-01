Lutto a Priverno, muore improvvisamente Enrico Panetta

La comunità di Priverno piange la morte prematura di Enrico Panetta, 44enne stroncato da un infarto. Qualche giorno fa aveva accusato un malore ed era stato anche in ospedale ma nessuno si aspetta un epilogo così drammatico. Conosciuto e stimato soprattutto come dirigente sportivo e grande appassionato di sport, Panetta era carabiniere in servizio alla stazione di Priverno.

Numerosi i messaggi da parte di amici e conoscenti che nutrivano grande stima per lui. La sindaca Anna Maria Bilancia affida ai social un messaggio di cordoglio: “Enrico era un bravo Carabiniere, da molti anni in servizio presso la Caserma di Priverno, rispettato e benvoluto da tutti; era anche un grande sportivo, dirigente della Priverno Volley, che seguiva con impegno e passione, ma era soprattutto il papà amorevole di due splendidi bambini che continuerà ad amare e a proteggere da lassù – scrive nel post – Caro Enrico, resterai nei ricordi e nel cuore di tutti noi, grati per il tuo impegno verso la nostra Comunità e per quei sorrisi verso tutti di cui sei stato sempre generoso. Ora riposa in pace”.