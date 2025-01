Basket: Vittoria sfumata nel finale dopo una buona prestazione

Buona la prestazione, ma non sufficiente da portare a casa la vittoria. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket non ha avuto la necessaria lucidità per portare a casa òa gara ben condotta. Fino al 35′ i nerazzurri sono stati quasi sempre avanti nel punteggio, raggiungendo anche, in più di un’occasione, la doppia cifra di vantaggio, poi il repentino sorpasso dei padroni di casa (55-54 al 36′). Latina ha combattuto fino all’ultimo secondo, ma la conquista dei due punti è sfumata sotto le triple avversarie degli ultimi cinque minuti, che hanno decretato il 64-61 finale e il successo della Luiss Roma. Prossimo appuntamento è per domenica 26 gennaio alle ore 18:00 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno la Paperdi Juvecaserta, in occasione della ventitreesima giornata della regular season