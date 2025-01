Benacquista Latina Basket in campo contro Chieti

LATINA – La seconda sfida del 2025 coincide con la prima giornata del girone di ritorno, che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket giocherà al Palazzetto dello Sport di Ferentino (causa indisponibilità del Palasport di Cisterna) ricevendo la Pallacanestro Chieti 1974. Palla a due alle ore 19:00 di sabato 11 gennaio.

La formula del campionato di Serie B per quest’anno è stata studiata con l’applicazione del format asimmetrico che nelle 38 giornate non prevede corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno. In questo caso, però, i nerazzurri nella prima giornata del girone di ritorno si confronteranno nuovamente con la compagine abruzzese, già avversario della partita di esordio lo scorso 29 settembre. La sfida andata in scena al PalaTricalle aveva visto il successo dei teatini con il risultato di 87-68, complice, per i nerazzurri, l’emozione del debutto in una gara ufficiale dopo la preseason.