Formia: servizi interforze ad Alto Impatto per il contrasto ai reati predatori

La Polizia di Stato negli ultimi due fine settimana ha coordinato dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio ad “Alto Impatto” per la repressione delle condotte criminali e per il contrasto ai reati predatori nel comune di Formia così come decisi durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura l’8 gennaio. Identificate 418 persone, delle quali 63 con pregiudizi di polizia. Le pattuglie impegnate nel dispositivo hanno inoltre controllato 240 veicoli, con la redazione di 6 sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada.