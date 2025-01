CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley cede il passo alla Cucine Lube Civitanova in tre set, pur combattendo per lunghi tratti del match. I ragazzi di coach Falasca, nonostante una buona continuità in attacco e in ricezione, non riescono a prevalere su un’attenta e incisiva Civitanova, resiliente negli scambi più lunghi e orchestrata dai ritmi di Boninfante in regia.

“Oggi è stata una partita punto a punto, alla fine di ogni set hanno avuto la meglio loro, a noi c’è da lavorare, non ci sono uscite alcune cose sul break point, che è il nostro forte di solito, oggi è andata meglio a loro, quindi testa alla prossima. Il nostro obiettivo è quello di portare sempre a casa la vittoria, indipendentemente dall’avversario. Ora ci aspetta la trasferta contro Sonepar Padova,non sarà assolutamente facile come ogni partita in Superlega, però daremo sempre il nostro massimo”, commenta Domenico Pace del Cisterna Volley.

Erano 1686 gli spettatori al Palasport di Viale delle Province, in una giornata in cui la società sportiva piangeva la scomparsa di Bartolo Cappa, una figura nota nel volley laziale, sempre vicino alla realtà locale.

Per la squadra pontina il prossimo impegno sarà fuori casa, nell’anticipo di sabato 18 gennaio contro la Sonepar Padova. MVP del match è Aleksandar Nikolov, premiato dal Presidente del Consiglio regione Lazio Dott. Antonello Aurigemma.

LE FORMAZIONI – Nello scacchiere di coach Falasca torna titolare capitan Baranowicz, in diagonale con Faure. Gli schiacciatori sono Bayram e Ramon, con Mazzone e Nedeljkovic centrali e Pace libero. Coach Medei schiera Boninfante in regia in diagonale con Lagumdzija opposto, Nikolov e Bottolo laterali, con Chinenyeze e Podrascanin al centro e Balaso libero.

LA PARTITA – Nel primo set le due squadre combattono punto a punto. Ai colpi di Faure e Mazzone rispondono Nikolov e Bottolo fino al 14-14. Mazzone firma un bel primo tempo sul 15-14, ma è Lagumdzija al servizio a segnare il primo strappo del set sul 15-17. I pontini non si scompongono e con Nedeljkovic e Faure si riportano in pari sul 19-19. La sfida resta in equilibrio fino al 21-21, poi la diagonale di Bottolo porta la Lube avanti (21-23). Sul 23-24 è un colpo fuori misura di Faure a porre fine al set in favore degli ospiti.

Nel secondo set lo spartito non cambia, con il Cisterna Volley a rispondere punto a punto. Ramon in diagonale firma il 4-3, poi Faure con un attacco ben assestato tiene in equilibrio il parziale sul 9-9. Una bordata di Bottolo fa prendere margine alla Lube, che si porta sul 9-12, poi è Bayram a riportare sotto Cisterna sul 13-13. Sul 14-16 è la Lube a condurre con un colpo di Lagumdzija, con i pontini a inseguire. Nikolov trova le mani del muro sull’attacco che porta i marchigiani 16-19. Faure tiene in gioco il Cisterna Volley, chiudendo in parallela il punto del 20-22. La Lube amministra il vantaggio e con Bottolo, bravo a chiudere in pipe un lungo scambio, si porta sul 20-24. Un attacco fuori misura di Faure mette fine al set sul 20-25.

La squadra di coach Falasca inizia il terzo set con il giusto spirito, rispondendo punto a punto agli attacchi ospiti sul 7-7. La Lube prende quota sul parziale di 8-10, con il muro vincente di Podrascanin su Ramon. Nedeljkovic tiene i pontini in scia, firmando il 10-11 in primo tempo. I colpi di Bayram e Ramon tengono in gioco il Cisterna Volley sul 15-16, poi il muro di Lagumdzija vale la nuova fuga ospite sul 15-18. La squadra di Medei amministra il vantaggio e con Nikolov chiude un lungo scambio sul 17-21. La Lube non si ferma più e prima con Bottolo e poi con Boninfante, fa sua l’intera posta in palio sul 17-25.

CISTERNA VOLLEY – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (23-25; 20-25; 17-25)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Faure 10, Ramon 7, Bayram 5, Nedeljkovic 5 Mazzone 7, Pace (L), Rivas, Diamantini 1. N.E. Tarumi, Fanizza, Czerwinski, Tosti, Finauri (L). Allenatore: Falasca

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 3, Lagumdzija 15, Podrascanin 5, Chinenyeze 7,Bottolo 13, Nikolov 14, Balaso (L), Gargiulo, khanzadeh, Loeppky. N.E. Orduna, Tenorio, Bisotto (L), Dirlic,. Allenatore: Medei

ARBITRI: Canessa Maurizio, Cappello Gianluca (Pazzaglini Marco)

NOTE – Durata set 30’, 28’,23’. Tot.1h21: Spettatori: 1686 MVP: Aleksandar Nikolov

Attacco: Cisterna Volley 49% Cucine Lube Civitanova 62%. Ricezione: Cisterna Volley 55% (30% prf) Cucine Lube Civitanova 57% (33% prf). Ace: Cisterna Volley 1 Cucine Lube Civitanova 2. Muro: Cisterna Volley 1 Cucine Lube Civitanova 7.