Inaugurato a Priverno il restaurato ex Mattatoio: sarà mercato coperto

PRIVERNO – E’ stato inaugurato dalla sindaca Anna Maria Bilancia l’ex Mattatoio di Priverno, una struttura chiusa e rimasta in stato di abbandono per anni, recuperata e riqualificata grazie ad un progetto di restauro conservativo e di recupero funzionale presentato dal Comune di Priverno e finanziato nel 2019, nell’ambito del PSR (Programma di Sviluppo Rurale), dalla Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca”.

“Grazie a tutti coloro che hanno condiviso la gioia di partecipare all’ inaugurazione della riapertura dell’ex Mattatoio dopo i lavori di restauro. Grazie a chi ha lavorato a questo Progetto, dalla sua ideazione ad oggi. Grazie al Consorzio Priverno in Rete per aver collaborato a rendere più coinvolgente e significativo l’evento inaugurale. Da parte nostra, l’impegno a realizzare al più presto il primo Mercato Coperto della nostra Città e a lavorare sempre per la valorizzazione della nostra Città e per il bene della Comunità”, ha detto la prima cittadina.

L’edificio dell’ex Mattatoio, in pieno centro storico, fa parte di un importantissimo complesso architettonico medievale la cui edificazione originaria risale agli inizi del XIV secolo – spiega in una nota il Comune – . Il complesso venne realizzato dopo la canonizzazione di San Tommaso d’Aquino, nel 1323, per ospitare l’omonimo Monastero. Nel ‘600 fu realizzata una grande opera di restauro che trasformò alcune parti del complesso fino a dargli la forma che ancora oggi si può osservare: al livello superiore, essendo il complesso costruito su due livelli stradali, vi sono il Centro Anziani, la Ludoteca comunale e l’ingresso della Chiesa di San Tommaso. Sul lato opposto ad essa, si trova l’edificio dell’ex Mattatoio, che fu destinato a questa funzione agli inizi del ‘900, nei locali che furono le cucine e le cantine del Monastero di San Tommaso.

Con il taglio del nastro e il primo ingresso del pubblico, lo spazio è stato restituito alla città: “Una nuova funzione economica e sociale di Mercato coperto, con laboratorio di cucina collettiva. Sarà anche centro di incontro tra i produttori, i prodotti della terra e della tradizione da una parte e un pubblico interattivo che, a partire dal bisogno di fare la spesa, avrà anche l’occasione di scoprire e apprendere i sapori e il valore delle tradizioni agroalimentari ed enogastronomiche del territorio”, si legge in una nota del Comune. “Nelle ampie e luminose navate, infatti, oltre ad uno spazio espositivo riservato ai produttori, in cui trovano posto le eccellenze locali (vino, olio EVO, carne e mozzarelle di bufala, ortaggi, frutta, conserve e sottoli), saranno allestiti angoli per la preparazione e la cottura di prodotti e piatti tradizionali, e non solo. Infatti, il Mercato coperto, avrà anche una significativa funzione intergenerazionale e interculturale, in grado di offrire l’occasione concreta di far conoscere ai più giovani le ricette tipiche locali e a chi viene da altri Paesi proporre lo scambio di conoscenze tra la nostra e la loro cultura alimentare. La presenza, in questo antico complesso medievale, del Centro Anziani e della Ludoteca, favorirà soprattutto l’incontro con i più giovani, in particolare con gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, ai quali sarà riservato uno spazio importante per l’educazione alimentare, realizzata con gli anziani e il supporto di produttori e di esperti vari. Tante altre esperienze saranno realizzate a beneficio dei cittadini e dei visitatori in occasione di eventi culturali, di sagre e di fiere. L’obiettivo è quello di trasformare il Mercato in un luogo di conoscenza, incontro e scambio, tutto intorno alla cultura del cibo”.