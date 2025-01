Treni, circolazione sospesa tra Pomezia e Campoleone

LATINA – Forti disagi si registrano sulle linee ferroviarie Roma – Napoli via Formia e Roma – Nettuno. La circolazione è sospesa tra Pomezia e Campoleone dalle ore 9:45 per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. Il guasto è avvenuto intorno alle 9,40 al passaggio di un treno ed è in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni secondo il seguente programma.