La Reliquia di San Giovanni Paolo II esposta a San Marco lascerà Latina domenica 3 febbraio

LATINA – Continua, fino a domenica 2 febbraio, l’esposizione della reliquia di San Giovanni Paolo II nella cappellina del Redentore della cattedrale di San Marco a Latina. L’ostensorio, contenente una ciocca di capelli del Papa polacco, è arrivato da Teggiano domenica scorsa scortato dalla Polizia Locale e accolto dalle autorità per la Messa.

“L’iniziativa di ospitare a Latina la preziosa reliquia, gentilmente presa in prestito dalla parrocchia di Teggiano, è stata fortemente voluta dal nostro Sindaco nell’ambito della programmazione della Rete delle città marciane, un sodalizio di municipalità italiane che hanno in comune il culto di San Marco Evangelista. Un modo di condividere la cultura e la tradizione, favorendo la promozione dei singoli territori”, ha spiegato l’assessore Gianluca Di Cocco, ringraziando il vescovo Crociata e sottolineando anche l’importanza della tappa latinense nel primo mese del Giubileo 2025.

Custodita nella Chiesa di San Marco di Teggiano, dal 23 aprile 2015, la reliquia resterà a Latina fino al 2 febbraio prossimo. In questi giorni potrà essere venerata nella cappellina del Redentore, limitrofa alla chiesa cattedrale, durante le celebrazioni eucaristiche delle ore 7, 9 e 18. Tornerà in cattedrale sabato, per la messa delle ore 18, e per le funzioni della domenica, delle ore 7.30, 10 e 11.30. La celebrazione delle 18, del 2 febbraio, sarà presieduta dal nostro Vescovo Crociata e allietata dalla Corale San Marco. Ad assistere alla santa messa, in rappresentanza del Comune di Latina il sindaco Celentano e l’assessore Andrea Chiarato, e il gruppo scout Agesci Latina 1.

Sarà l’assessore Chiarato a recarsi a San Marco dei Cavoti per consegnare la reliquia di San Giovanni Paolo II al sindaco Angelo Marino del piccolo comune del Beneventano.