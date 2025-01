Il canottiere olimpico Simone Venier saluta Sabaudia

SABAUDIA – Festa a sorpresa a Sabaudia dove il III Nucleo Atleti di Sabaudia ha salutato il canottiere Simone Venier, che ha lasciato le Fiamme Gialle per prendere servizio presso altro Reparto del Corpo.

La medaglia d’argento di Pechino 2008 in “quattro di coppia” è stato accolta all’interno del Teatro Fiamme Gialle “Filippo Mondelli” da oltre 100 ragazze e ragazzi delle Sezioni Giovanili di canoa e canottaggio che al suo ingresso si sono lasciati andare a scroscianti applausi e manifestazioni di gioia.

Tra i presenti, oltre agli ex compagni di squadra e ai due suoi storici allenatori Francesco Cattaneo e Rocco Pecoraro, i genitori di Simone, mamma Luciana e papà Silvano ex Fiamme Gialle, la moglie Valeria e il figlio Gioele, tutti visibilmente commessi per l’accoglienza riservatagli dai giovani gialloverdi, che lo considerano un punto di riferimento sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.

Simone lascia le Fiamme Gialle dopo oltre 30 anni di attività, prima nella Sezione Giovanile e, successivamente, nella Squadra Senior. Con i colori gialloverdi ha partecipato a 5 edizioni dei Giochi Olimpici conquistando l’argento a Pechino 2008 in “quattro di coppia”.

(Ph Gioia)