Latina: Riapre la piscina Open, oggi il taglio del nastro

“Promessa mantenuta”. E’ una Sindaca soddisfatta Matilde Celentano che questa mattina ha inaugurato la piscina comunale scoperta di Latina, dotata di copertura pressostatica removibile e nuovi spogliatoi per garantire continuità di attività per tutto l’anno. Presente l’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato, l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo e di gran parte dell’amministrazione. Presente anche il presidente del CR Lazio della Federnuoto Giampiero Mauretti, che ha portato i saluti del presidente della Federnuoto Paolo Barelli, impossibilitato a raggiungere Latina per impegni di governo. Verso la riapertura anche l’impianto coperto da 25 metri del complesso di via dei Mille i cui lavori di ristrutturazione dovrebbero terminare nel 2026.Col taglio del nastro dell’impianto open, la città di Latina da oggi potrà torna ad avere a disposizione di cittadini e società sportive una struttura funzionante ed operativa per garantire l’accesso alla pratica motoria e alle discipline acquatiche.

La Sindaca Matilde Celentano

L’assessore allo Sport del Comune Andrea Chiarato