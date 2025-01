San Felice Circeo: Sotto sequestro due cantieri, costruiti senza autorizzazioni

Due strutture edilizie edificate senza titoli e autorizzazioni. Lo hanno scoperto i militari del Nipaaf del gruppo Carabinieri forestale di Latina durante controlli sull’attività edilizia che hanno riguardato due distinti cantieri in via Duca D’Aosta, nel territorio di San Felice Circeo. Si trattava di due manufatti in cemento armato, uno di 96 metri quadrati,adibito a villetta, l’altro di circa 110 metri quadrati, adibito a deposito e capannone. Erano stati però entrambi realizzati in assenza di permesso a costruire rilasciati dal Comune di San Felice Circeo e del nulla osta del Genio civile. I militari hanno sequestrato i due cantieri edilizi, ancora aperti e con le opere da ultimare, denunciando all’autorità giudiziaria i rispettivi proprietari, i committenti e le ditte esecutrici.