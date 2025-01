LATINA: sopralluogo sul lungomare di Sindaco, assessori e dirigenti per stabilire le priorità

Entro l’anno sarà completato il rifacimento della strada da Capoportiere a Foceverde, verranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria delle fontane, della pista ciclabile e di piazzale dei Navigatori per dare all’intero lungomare un nuovo look e già dai prossimi giorni verranno aperte le gare per il ripristino delle passerelle e per il servizio di salvamento. Questo in sintesi quanto emerso dal sopralluogo, presso la Marina di Latina di questa mattina per pianificare gli interventi da eseguire entro l’estate. Presenti il sindaco Matilde Celentano, il vicesindaco Massimiliano Carnevale e gli assessori Gianluca Di Cocco e Franco Addonizio, oltre ai dirigenti Micol Ayuso, Daniela Prandi, Gian Pietro De Biaggio, Alessandra Pacifico, Paolo Cestra e all’architetto Antonio Campagna. L’incontro è stato l’occasione per verificare le condizioni attuali del lungomare e stabilire le priorità da affrontare in vista della stagione estiva in materia di decoro, manutenzioni, ambiente, viabilità e demanio marittimo.

“Il sopralluogo di oggi – dichiara la prima cittadina Matilde Celentano – è stato utile per stabilire, insieme agli assessori e ai tecnici, su cosa intervenire in maniera prioritaria considerando le carenze dovute ad anni di abbandono. Di comune accordo, e sulla base delle risorse disponibili, si è convenuto di fare il possibile per garantire una stagione all’insegna del decoro e della sicurezza, da organizzare sin da ora. In seguito alla prossima cabina di regia, per programmare interventi e tempi dopo il sopralluogo di oggi, verrà stilato un preciso cronoprogramma. Con l’arrivo dell’estate è fondamentale che i nostri servizi siano efficienti e che la sicurezza sia garantita. Ritengo di fondamentale importanza iniziare a programmare gli interventi sin dai primi giorni dell’anno, per non arrivare impreparati alla stagione estiva. Grazie al lavoro di squadra con gli assessori e i dirigenti, vogliamo offrire a tutti un’esperienza positiva e sicura per scegliere di trascorrere le vacanze a Latina senza necessariamente spostarsi in altri lidi. Investire sulla nostra costa, rendere attrattiva la nostra Marina – conclude il Sindaco – è il primo passo verso un futuro migliore per Latina. Non solo dobbiamo custodire ciò che abbiamo, ma dobbiamo anche fare in modo che i luoghi pubblici siano sempre più accessibili e fruibili”.