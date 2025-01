Rinviato lo Spettacolo “Voce ‘e notte” con Lina Sastri per motivi di salute

A causa di problemi di salute di Lina Sastri sarà rinviata, a data da destinarsi, la replica di “Voce ‘e Notte” prevista presso il Teatro D’Annunzio di Latina il 10 gennaio alle ore 21:00. I possessori di singolo biglietto e gli abbonati alla stagione curata dal Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura, e Regione Lazio potranno partecipare alla nuova data dello spettacolo utilizzando i tagliandi già in loro possesso. Per eventuali richieste di rimborso le tempistiche e modalità sono in via di definizione e verranno comunicate il prima possibile.