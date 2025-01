Morte di Luca Palmegiani, oggi l’autopsia. Inchiesta per istigazione al suicidio

LATINA – Sarà eseguita questa mattina l’autopsia sulla salma di Luca Palmegiani, il giovane militante di Forza Italia, morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un hotel a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla kermesse “Azzurri in Vetta”. L’esame nell’ambito dell’inchiesta contro ignoti aperta dalla Procura dell’Aquila che indaga per istigazione al suicidio e ha disposto il sequestro del cellulare del giovane e il pc che aveva con sé dal quale ha programmato gli ultimi messaggi su instagram con cui annunciava il suo addio. I carabinieri di Castel Di Angro che indagano hanno anche svolto un accurato sopralluogo nell’automobile di Palmegiani e nella stanza d’albergo

Dopo l’evento sabato, è stata sospesa la convention di FI ieri una Messa dedicata al giovane durante la quale il leader del partito Antonio Tajani ha ricordato Palmegiani come “un bravo ragazzo, destinato all’eternità” e ha proposto di dedicargli una sala della sede nazionale del partito. Anche Letizia Moratti ha affidato ai social un suo messaggio perché l’attivista di Fi collaborava con il suo staff.

“La tragica ed improvvisa scomparsa di Luca Palmegiani ci ha spezzato il cuore. La sua rara ed eccezionale sensibilità lo ha reso per tantissimi un amico unico e sempre presente lasciando un vuoto che mai potrà essere colmato, dichiarano in una nota congiunta il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone, il coordinatore provinciale di Latina, Giuseppe Di Rubbo ed il coordinatore comunale di Forza Italia Latina, Stefano Cardillo.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutti i compagni di partito, a tutti i livelli, della sua parte politica e di quella opposta, anche la Premier Giorgia Meloni ha espresso il suo profondo cordoglio.

Ma la morte di Luca Palmegiani ha lasciato affranti i tanti amici, gli ex compagni di scuola e di università, ragazzi incontrati nel suo breve, ma intenso cammino proprio a Latina.