Formia, installata nuova cartellonistica dedicata alla via Francigena del Sud

Questa mattina, a Formia, si è svolta l’installazione della nuova tabellonistica turistica dedicata alla Via Francigena del Sud, l’antico tracciato che collega Canterbury a Gerusalemme, passando per luoghi di straordinario valore storico e culturale.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’associazione DMO Francigena del Sud e il Gruppo dei Dodici, rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione del territorio e per il rilancio del turismo lento e culturale. La nuova segnaletica guiderà pellegrini e turisti alla scoperta del percorso che attraversa Formia, città ricca di storia e tradizioni, contribuendo a rendere più fruibile questo itinerario millenario.

Presenti all’evento l’assessore al Turismo Giovanni Valerio, che ha sottolineato l’importanza di investire su progetti che uniscono cultura e turismo, e Mario Teramo, rappresentante dell’associazione Gruppo dei Dodici, da sempre impegnata nella tutela e promozione della Via Francigena.

“L’installazione di questa segnaletica è un segnale concreto del nostro impegno per promuovere il territorio e per favorire un turismo sostenibile e di qualità – ha dichiarato l’assessore Valerio – Formia si inserisce sempre più come tappa strategica di un percorso che non è solo un cammino fisico, ma anche un viaggio nella storia, nella spiritualità e nella bellezza”.

Anche il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha espresso il proprio entusiasmo per il progetto, dichiarando: “La Via Francigena rappresenta un patrimonio inestimabile, un filo che unisce culture, popoli e territori. Formia è orgogliosa di essere parte integrante di questo straordinario cammino, contribuendo con iniziative come questa a promuovere la nostra città a livello internazionale. Ringrazio le associazioni coinvolte per il loro impegno finalizzato alla crescita turistica del nostro territorio”.