Parte da San Felice Circeo il Pontino Wild Tour: tre giorni in bici allo scoperta del territorio

SAN FELICE CIRCEO – San Felice Circeo sarà il punto di partenza del primo “Pontino Wild Tour“, proposta di cicloturismo ideata dall’agenzia Circeo Be Wild nell’ambito delle iniziative della DMO Dai Monti Lepini al Mare. Da venerdì 24 a domenica 26 gennaio è in programma una tre-giorni in sella a bici a pedalata assistita di ultima generazione che da San Felice Circeo toccherà Sabaudia, Bassiano, Sermoneta, Priverno, Sonnino, Terracina. (nella foto cicloturisti a Fossanova)

“La bicicletta è un mezzo di spostamento lento, sostenibile, libero di esplorare e mettere in connessione i paesi del litorale con quelli delle aree interne della provincia di Latina”, spiegano gli organizzatori illustrando gli obiettivi del Pontino Wild Tour: promuovere nuovi approcci e una visione di sviluppo turistico partecipato e sostenibile del territorio della provincia di Latina e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici che a tutt’oggi insistono principalmente nei mesi centrali della stagione estiva.

IL PROGRAMMA

Venerdì 24 gennaio: Partenza da San Felice Circeo, attraversamento della Pianura Pontina e visita ai borghi medievali di Sermoneta e Bassiano.

Sabato 25 gennaio: Tappa a Priverno con pernottamento nel suggestivo Borgo di Fossanova, un luogo dal fascino unico e senza tempo.

Domenica 26 gennaio: Immersione nei paesaggi rurali di Campo Soriano, nel Parco dei Monti Ausoni, con soste tra vigne e le celebri formazioni rocciose HUM. Il tour si conclude con una visita al maestoso Tempio di Giove prima del rientro a San Felice Circeo.

Informazioni e Prenotazioni:

Tel. 0773 439699 (Circeo Be Wild) 0773 540392 (Gentur) Web: mybestlazio.it/pontino-wild-tour