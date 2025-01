Game Upi, primo premio per gli studenti di Latina Formazione e Lavoro

LATINA – Si è conclusa mercoledì 22 gennaio l’ esperienza del progetto Game UPI, Unione Province Italiane. Presso il Centro ELIS di Roma, si è tenuta la manifestazione finale, che ha visto ancora una volta la Provincia di Latina come protagonista. Gli studenti della Latina Formazione e Lavoro e di Frosinone Formazione e Lavoro hanno conquistato il primo premio, classificandosi come squadra vincitrice dell’Area Centro nel gioco GaMeapp. In questa occasione, la Provincia di Latina ha ricevuto una targa per l’organizzazione dei Giochi Interprovinciali Area Centro.

“Spero che questo evento possa ispirare altri progetti simili, affinché sempre più ragazzi possano vivere esperienze che li uniscano e li motivino a superare le proprie sfide”, ha dichiarato il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli. I giochi si erano svolti i piazza della Libertà a Latina.