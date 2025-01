Scompare Fabrizio Roma storico magazziniere del Latina Calcio

LATINA – Lutto in casa Latina Calcio 1932 per la scomparsa di Fabrizio Roma, storico magazziniere della società sportiva alla quale era legato a doppio filo, come tifoso appassionato e con il ruolo di organizzatore dello spogliatoio che ha svolto sempre con grande serietà e attenzione.

“Il Latina Calcio 1932 si unisce al dolore per la tragica scomparsa dello storico magazziniere e tifoso, Fabrizio Roma, da tutti conosciuto come “Bicio”. Ciao Bicio, continua a tifare i nostri colori da lassù”, è il post del Latina.

I funerali saranno celebrati venerdì 17 gennaio alle ore 15 nella chiesa dell’Immacolata a Latina.