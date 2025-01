Benacquista Assicurazioni Latina Basket sconfitta dalla capolista Roseto: 82-66

LATINA – Un turno infrasettimanale dall’alto tasso di difficoltà per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che ha affrontato a domicilio la capolista Liofilchem Roseto in un classico scontro “testa/coda” terminato sul punteggio di 82-66 per i padroni di casa.

Match complesso, sia per la caratura dell’avversario (20 vittorie su 21 partite disputate in regular season e capolista solitaria da inizio stagione) sia per averlo giocato in formazione rimaneggiata, date le assenze di Rossi (fermo già da qualche settimana) e Giancarli (infortunatosi durante l’ultimo allenamento prima della partenza).

Latina ha approcciato bene la partita e per la prima metà dell’incontro è riuscita a tenere testa ai padroni di casa, mantenendo il punteggio in costante equilibrio. Nel terzo periodo, però, per via di qualche errore di troppo commesso dai pontini, e dell’aumento dell’intensità difensiva della Liofilchem, i rosetani sono riusciti a dare “lo strappo” decisivo alla gara, che ha, poi, permesso loro di gestire il vantaggio nell’ultima frazione. Sul fronte Benacquista da evidenziare che, spronata da Coach Martelossi, la squadra non ha smesso di giocare, anche quando il divario era diventato molto ampio (-22). A poco più di 2 minuti dal termine, i pontini erano riusciti a tornare a 13 lunghezze di distanza, ma alla lunga la forza di Roseto ha avuto la meglio.

Il prossimo appuntamento è per sabato 18 gennaio alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Roma, dove i nerazzurri sfideranno a domicilio la Luiss Roma, in occasione della ventiduesima giornata della regular season.