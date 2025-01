Un libro su bell hooks: presentazione a Latina nello Spazio Culturale Nicolosi

LATINA – Venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 18, nella piazzetta del Quartiere Nicolosi, in via Corridoni 78, si terrà la presentazione del volume “bell hooks, pedagogia impegnata e decoloniale”, a cura di Lavinia Bianchi. L’evento, organizzato dal Collettivo Primo Contatto, in collaborazione con lo Spazio Culturale Nicolosi e il Collettivo Donne di Latina, rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi al pensiero rivoluzionario di una delle più grandi intellettuali contemporanee, Gloria Jean Watkins (1952-2021), nota con lo pseudonimo di bell hooks.

La serata vedrà la partecipazione della curatrice Lavinia Bianchi, docente di Pedagogia Interculturale presso l’Università di Roma Tre, in dialogo con Tatiana Cappucci, esperta di educazione e giustizia sociale. Insieme, le due relatrici guideranno il pubblico attraverso il pensiero di bell hooks, il cui lavoro ha gettato le basi per un approccio educativo orientato a costruire una società più equa, inclusiva e democratica.

Il volume raccoglie alcuni tra i più significativi saggi pedagogici di bell hooks, esplorando temi centrali come il legame tra potere e conoscenza, la critica al patriarcato, il suprematismo bianco, il capitalismo consumista e il militarismo. In un’epoca caratterizzata da crescenti disuguaglianze e tensioni sociali, il pensiero di bell hooks emerge come una bussola capace di orientare verso una trasformazione radicale della scuola e dei contesti educativi, rendendoli spazi di emancipazione e di lotta contro ogni forma di oppressione.

Oltre a curare l’antologia, Lavinia Bianchi firma un’approfondita introduzione che non solo analizza l’eredità intellettuale di bell hooks, ma offre anche spunti per riflettere sul ruolo cruciale della pedagogia come strumento di cambiamento. “La scuola – afferma Bianchi – non deve essere solo un luogo di istruzione, ma anche uno spazio di resistenza e di creatività, capace di alimentare il coraggio di immaginare e costruire un futuro diverso”.

La presentazione si svolgerà in un luogo simbolico: lo Spazio Culturale Nicolosi, impegnato da anni nella rigenerazione urbana e sociale del quartiere, attualmente ospita anche la mostra fotografica “Nicolosi World – il mondo in un quartiere”, a cura dei fotografi Marcello Scopelliti e Paolo Petrignani. La mostra documenta la straordinaria complessità multiculturale del quartiere, rispecchiando il concetto di “elogio del margine” descritto da bell hooks.

“Citando bell hooks – sottolinea Lavinia Bianchi – si può dire che sia la mostra che lo spazio che la accoglie rappresentano luoghi di resistenza e di riscatto. Qui, al margine, si costruisce una visione di società più giusta, che respinge oppressioni di genere, razza e classe”.

L’evento sarà un momento di riflessione, dialogo e ispirazione, aperto a tutte e tutti. Si rivolge a chiunque desideri esplorare nuovi strumenti per affrontare le sfide della contemporaneità e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e solidale.