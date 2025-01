Bandita l’XI edizione del Cisterna Film Festival

CISTERNA – Il 2025 vedrà l’undicesima edizione del Cisterna Film Festival, l’evento che promuove il cortometraggio d’autore internazionale. Lo scorso 6 gennaio sono state aperte le iscrizioni che saranno possibili fino al 14 aprile sulle piattaforme Filmfreeway e Festhome.

Nelle precedenti dieci edizioni hanno partecipato cortometraggi italiani e internazionali vincitori di alcuni tra i più prestigiosi festival cinematografici come il Festival di Cannes, la Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il Sundance Film Festival.

Il bando è rivolto a tutti i registi, affermati o esordienti, che abbiano realizzato un’opera della durata massima di 20 minuti. Il genere è libero come anche il tema. I corti selezionati dal direttore artistico Cristian Scardigno saranno comunicati nel mese di giugno.

In palio i premi di: Miglior Film (al quale andrà una somma in denaro); Miglior Regia; Miglior Interprete; Premio del Pubblico.

Il festival, organizzato da Mobilitazioni Artistiche, storicamente si svolge nella corte di Palazzo Caetani nel mese di luglio, è gratuito e gode della partnership del Comune di Cisterna di Latina.

Ad arricchire la kermesse ci saranno eventi collaterali legati al mondo del cinema e spazieranno dall’editoria alla fotografia, rendendo l’evento un punto di riferimento per tutti gli appassionati

cinefili di ogni età. Per maggiori informazioni è utile seguire i canali Facebook e Instagram del Festival oppure scrivere a info@cisternafilmfestival.com