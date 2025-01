Una moneta da cinque euro celebra Il Cielo di Renato Zero scritta a Ventotene

LATINA – Una moneta in argento celebra “Il Cielo”, una delle canzoni più belle di Renato Zero e allo stesso tempo rende omaggio al luogo che la ispirò: l’Isola di Ventotene. Coniata dalla Zecca di Stato e disegnata da Silvia Petrassi, in commercio da martedì 28 gennaio, la moneta ha un valore di cinque euro ed è un omaggio alla canzone, ma anche alla musica italiana come elemento fondamentale della cultura del Paese. La novità numismatica si annuncia già ambitissima oltre che dai collezionisti, da zerofolli e sorcini.

Il brano fu scritto a Ventotene nel 1969 per poi essere pubblicato nel 1977 nell’album di successo Zerofobia: “Una canzone che ho scritto a 17 anni a Ventotene. Ero su uno scoglio con la chitarra vicino”, ha raccontato il cantautore romano.

Sulla moneta sono rappresentati il titolo della canzone “Il Cielo”, l’immagine stilizzata del cantautore, l’isola di Ventotene e il valore nominale di 5 euro, sul lato A; mentre sul lato B la scritta Repubblica Italiana intorno a un disco in vinile.