Causa un grave incidente in Francia e fugge: arrestato. Era a Nettuno

NETTUNO – Si era nascosto in casa del fratello a Nettuno, un 41enne di origini tunisine, accusato di aver causato un grave incidente stradale in Francia fuggendo senza prestare soccorso e di essere poi arrivato in Italia dove è stato arrestato. Il fuggitivo, è stato rintracciato dalla polizia su segnalazione dell’Interpol a distanza di circa 20 giorni dal sinistro. Era ricercato su mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi.

L’arrestato, il 16 gennaio scorso intorno alle 7 del mattino era alla guida del suo camion nella zona della foresta di Fontainebleau si era scontrato con la Peugeot guidata da un uomo di 55 anni finito in ospedale in condizioni gravissime e che, in seguito all’impatto, ha perso un occhio.

Il camionista è stato rintracciato perché con il cellulare del fratello ha chiamato il datore di lavoro per chiedere lo stipendio e il titolare della società di trasporti proprietaria del camion ha avvertito la polizia. L’arresto è già stato convalidato.