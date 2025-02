Gaeta, atti osceni vicino alla chiesa: denunciato un cittadino moldavo

GAETA – La Polizia di Stato di Gaeta ha denunciato un uomo di origini moldave accusato di atti osceni in luogo pubblico. L’allarme era stato dato da una donna che, salendo le scale della Basilica di San Francesco, aveva notato un uomo masturbarsi in pieno giorno e in un luogo solitamente molto frequentato. Rintracciato dalla Volante dopo la chiamata al 112, l’uomo è stato immediatamente fermato ed è ora sospettato di essere la stessa persona che un mese fa era stata vista compiere atti analoghi nei pressi della “Casetta di Babbo Natale” dove si svolgono attività ludiche per i bambini.