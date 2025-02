LATINA – Confagricoltura Latina torna protagonista al Fruit Logistica di Berlino, la più grande fiera internazionale dedicata al commercio dei prodotti ortofrutticoli freschi, che si terrà dal 5 al 7 febbraio.

“L’evento rappresenta un’occasione strategica per valorizzare le produzioni del territorio pontino e affrontare le sfide che attendono il comparto agricolo nei prossimi anni”, dichiarano da Confagricoltura Latina che, come di consueto, sarà presente nello stand di Confagricoltura nazionale (A12, Hall 4.2), affiancando le imprese della provincia di Latina e contribuendo al dibattito internazionale con un ricco programma di incontri. Per questo, sottolinea il presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini “la partecipazione al Fruit Logistica è un appuntamento imprescindibile per il nostro settore. L’ortofrutta pontina è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, ma le sfide che dobbiamo affrontare, dalla gestione delle risorse idriche ai cambiamenti climatici, dalla sostenibilità alla competitività sui mercati esteri, richiedono strategie mirate e un confronto costante con le istituzioni e gli operatori del settore”.

Sono tre gli incontri organizzati da Confagricoltura Latina, grazie al sostegno di Confagricoltura nazionale e in partnership con Confagricoltura Salerno. Tre momenti di approfondimento su temi chiave che interessano il comparto:

• 5 febbraio, ore 11 si parlerà de “La gestione delle acque e cambiamenti climatici: come cambia il sistema ortofrutticolo”, ospite, oltre al presidente Massimiliano Giansanti e al presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini, anche il vice presidente del Consorzio di Bonifica del Lazio sud-ovest, Stefano Maria Boschetto.

• 6 febbraio, ore 10.30 appuntamento per parlare del tema “Dalla produzione primaria al cibo: un futuro sostenibile è possibile”, ne parleranno, oltre al presidente Massimiliano Giansanti e al presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini, il presidente del Consorzio Agro Pontino, Maurizio Manfrin, Angelo Moccia consulente del Distretto Agroalimentare Agro Pontino.

• 6 febbraio, ore 15 altro incontro sul tema “Dal territorio all’Europa: strategie integrate per valorizzare il settore ortofrutticolo”, ospiti, oltre al presidente Massimiliano Giansanti e al presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini, il presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Giovanni Acampora, l’Eurodeputato Salvatore De Meo, il presidente del Mof, Bernardino Quattrociocchi.

“Fruit Logistica non è solo una vetrina internazionale, ma un vero e proprio laboratorio di idee e strategie per il futuro del settore – sottolinea il direttore Mauro D’Arcangeli che sarà presente insieme allo staff di Confagricoltura Latina -. Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per essere protagonista sui mercati globali e la presenza a Berlino ci permette di dare voce alle esigenze delle imprese agricole pontine e di costruire nuove opportunità di sviluppo. Voglio ringraziare, come sempre, per questa opportunità Confagricoltura Nazionale, per il supporto, la Camera di Commercio di Frosinone e Latina oltre all’azienda speciale Informare e gli amici di Confagricoltura Salerno con i quali abbiamo condiviso questo percorso in termini di organizzazione e progetti”.

Appuntamento con gli incontri di Confagricoltura Latina alla Fiera Fruit Logistica di Berlino il 5 e 6 febbraio nello stand di Confagricoltura nazionale (Stand A12, Hall 4.2).