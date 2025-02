Sezze, ritrovato Giuseppe Leggeri, il 71 enne scomparso da sabato

SEZZE – “Tutto è bene quel che finisce bene. Il nostro concittadino è di nuovo con la sua famiglia”. Con questa nota la protezione civile Città di Sezze ha dato notizia dell’avvenuto ritrovamento di Giuseppe Leggeri, il 71 enne scomparso da casa da sabato sera quando si era allontanato mentre era in corso un compleanno di famiglia. Le operazioni sono state coordinate dai vigili del fuoco.

Leggeri ha trascorso due notti fuori casa, ma sta bene. Si era allontanato volontariamente, ma probabilmente per il buio ha perso l’orientamento. Dopo la prima notte, i familiari spaventati hanno lanciato l’allarme, e si è mossa la macchina dei soccorsi. Solo questa mattina l’uomo è riapparso, a meno di un chilometro da casa, dove lo ha incontrato un parente. Era in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute. I vigili del fuoco hanno attivato il 118 per i controlli del caso.

Da quanto si apprende, leggeri si è riparato in un casale abbandonato nella zona dei Colli. Così ha potuto sopportare il freddo intenso delle ultime due notti. come ci racconta Paolo Casalini responsabile della protezione civile Città di Sezze

Anche il sindaco Lidano Lucidi ha espresso tutto il suo sollievo