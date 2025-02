Dimensionamento scolastico, dopo aver occupato la sede della Regione Lazio, gli studenti non si fermano

“Abbiamo occupato la regione” è il forte messaggio lanciato ieri pomeriggio sui social dai ragazzi della Rete degli Studenti medi del Lazio dopo l’incontro in Regione con l’assessore alla scuola Giuseppe Schiboni, un incontro a detta dei ragazzi “fallimentare e deludente”. Il tema è quello del dimensionamento scolastico riguardo il quale l’assessore Schiboni aveva detto di voler rassicurare gli studenti spiegando che a loro l’accorpamento degli istituti scolastici non cambierà nulla. Ma i ragazzi ribadiscono la richiesta del ritiro della delibera sul dimensionamento e ieri, in attesa di un incontro con il Presidente Rocca, hanno occupato l’androne della sede della Regione Lazio ribadendo di volere “risposte certe”. La Presidenza ha accettato la richiesta del sindacato studentesco di discutere sulla delibera che dimensiona le scuole, e il governatore regionale dovrà spiegare agli studenti la sua scelta di tagliare sulla scuola. “Fermare il dimensionamento, come è successo in Emilia Romagna, si può fare – scrivono i ragazzi in una nota – Manca solo la volontà politica. Noi non ci fermeremo”.