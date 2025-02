Lavori sulla centrale delle Sardellane: Acqualatina riprogramma l’interruzione idrica per il 3 marzo

Acqualatina informa che i lavori alla condotta principale dalla centrale di Sardellane, inizialmente previsti per il 25 e 26 febbraio, verranno realizzati il prossimo 3 marzo.

I lavori consisteranno in una serie interventi di rifunzionalizzazione di alcuni tratti della grande condotta che dalla centrale di Sardellane serve la pianura pontina; condotta posata negli anni Settanta e oggi bisognosa di costanti riparazioni. Si ricorda che il rinvio è stato adottato accogliendo la richiesta di alcune amministrazioni comunali, in ragione della concomitanza dello svolgimento di concorsi pubblici presso diverse sedi scolastiche.

Pertanto, lunedì 3 marzo inizieranno 5 interventi su 9 chilometri di rete. Per contenere i tempi di lavorazione, le attività saranno eseguite da 4 squadre che lavoreranno in parallelo. A tal fine sarà necessario interrompere l’esercizio della condotta dalle ore 14:00 del 3 marzo fino alle prime ore del mattino del 4 marzo, quando si prevede il ripristino completo del servizio. L’entrata in esercizio della nuova condotta, attualmente prevista per il prossimo giugno, garantirà un miglioramento stabile e significativo del servizio.

LAVORI 3 MARZO: ZONE INTERESSATE E SERVIZI SOSTITUTIVI

L’interruzione del 3 marzo coinvolgerà le seguenti zone:

Latina – intero Comune tranne Latina scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Località Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora

Pontinia – intero Comune

Sabaudia – intero Comune

San Felice Circeo – Zona Bassa e Borgo Montenero

Sezze – Via Migliara 46 e traverse collegate

Terracina – Colle La Guardia I e II, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Previsto, come da prassi, un servizio sostitutivo tramite autobotti così posizionate: