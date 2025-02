Imprese guidate da donne, in provincia di Latina sono il 25,5%

LATINA – E’ stato presentato questa mattina nella sede della CCIAA di Frosinone Latina il primo Rapporto sull’imprenditoria femminile nelle due province. Un Report, voluto dal Comitato per l’Imprenditoria femminile (CIF) della Camera di Commercio e realizzato dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che mette in evidenza l’importanza di questo segmento produttivo nell’ambito dell’economia del territorio, dove il 26,5% delle imprese è a maggioritaria o esclusiva conduzione femminile (22,2% a livello nazionale).

In tutti i 124 comuni si registra la presenza di almeno un’ impresa a totale o prevalente conduzione femminile. Peraltro le due province segnano tassi di femminilizzazione superiori alla media nazionale il 25,5% nella provincia di Latina. “In particolare, le imprese femminili sono un motore di sviluppo nei comuni minori, dove la mancanza di opportunità lavorative e il calo demografico sono sfide quotidiane, offrendo servizi fondamentali per le comunità locali, come attività di cura alla persona, commercio di prossimità e agricoltura multifunzionale”, ha sottolineato Alessandro Rinaldi Direttore Studi e Statistiche del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne.

“Questo Rapporto – ha detto il presidente dell’Ente camerale Giovanni Acampora – rappresenta un patrimonio conoscitivo di primaria importanza ed è una prima tappa di un’agenda che, partendo dall’analisi e dalla conoscenza dei dati, ci potrà guidare per costruire un percorso condiviso su progettualità che possano amplificare le potenzialità delle donne imprenditrici del territorio dell’area vasta Frosinone Latina. Come Camera di Commercio abbiamo da subito colto l’importanza di coinvolgere le protagoniste di una componente determinante del nostro tessuto produttivo, il cui contributo allo sviluppo socio-economico dei nostri territori è irrinunciabile e la sponda del nostro Comitato sarà certamente determinante per guidare le nuove strategie dell’Ente camerale”.

La Presidente del CIF Carolina Cascella ha evidenziato: “Lo studio analizza nel dettaglio le peculiarità strutturali ed evolutive di un segmento produttivo estremamente rilevante nell’ambito dell’economia locale e si traduce, di fatto, in uno strumento conoscitivo utilissimo per orientare le linee strategiche di azione a favore delle imprese femminili del territorio. Il Report mette in risalto un sorprendente universo di donne che, con determinazione, professionalità e inventiva, crea valore aggiunto per il mondo produttivo. Le indicazioni emerse dalla ricerca costituiscono una prima inedita proposta di analisi per comprendere il valore e le potenzialità delle donne che fanno impresa. Per questo motivo, il Comitato per l’imprenditoria femminile continuerà ad investire sulla conoscenza e il consolidamento della cultura imprenditoriale che vede nella partecipazione femminile un irrinunciabile punto di riferimento”.

Nel corso dell’evento è stata accolta la manifestazione itinerante “Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, roadshow realizzato da Unioncamere nell’ambito del Piano Nazionale Imprenditoria Femminile, programma finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR e gestito da Invitalia, con l’obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne, di sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, superando gli stereotipi che limitano la presenza femminile in tanti settori.