Rapina in un negozio di Aprilia, indagini dei Carabinieri in corso

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Aprilia che sono intervenuti ieri sera su richiesta al 112 N.U.E., a seguito di una rapina avvenuta presso un esercizio commerciale del posto. Dai primi accertamenti è emerso che un uomo, con il volto travisato e armato di pistola, dopo aver minacciato i dipendenti, aveva asportato il cassetto vuoto di una delle casse, per poi allontanarsi velocemente, dandosi alla fuga per le vie limitrofe e facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per individuare l’autore della rapina, anche attraverso la disamina dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.