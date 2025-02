Sabaudia protagonista: dalla Corsica alla Maga Circe e Monaco Dakar

Cristian Nardecchia, Alessandro Rigoni e Daniele Livi, sono stati loro i tre sportivi protagonisti del primo pomeriggio di Expo a Sabaudia ieri, ospitati dalla casa della Maratona della Maga Circe alla presenza del Sindaco Alberto Mosca e Massimo Mazzali, delegato allo sport del comune di Sabaudia. Cristian Nardecchia, il ciclista di Sezze, che sta preparando la sua grande avventura per giugno 2025, il suo terzo Official World Record, ieri ha presentato il suo Dream Team e si è raccontato non nascondendo le paure dietro la realizzazione del suo grande sogno.

La traversata “Verso L’orizzonte”, che sarà una vera e propria sfida contro il mare, partirà da Toga Bastia in Corsica per terminare a Sabaudia a Giugno 2025. Saranno un totale 180 miglia che Nardecchia dovrà percorrere pedalando su una water bike, il mezzo nautico formato da una tavola da surf dove è montato un telaio di bicicletta che genera una propulsione ad elica marina di velocità compresa tra 3 e 5 miglia marine, battendo il primato stabilito nel 2003 dall’inventore della bicicletta marina Vittorio Schincaglia. Tutto avverrà in un totale di 60 ore durante le quali lui non potrà mai scendere, pena l’annullamento del record.

Gli altri due protagonisti del pomeriggio sono stati Alessandro Rigoni e Daniele Livi, rientrati da poco dalla meravigliosa esperienza della Africa Eco Race. Il video di presentazione del loro viaggio ha lasciato tutti presenti senza fiato. L’esperienza vissuta da Daniele Livi e Alessandro Rigoni è stata incredibile e ieri l’hanno raccontata nel villaggio della Maratona Maga Circe lasciando trasparire la grande emozione che ancora sentono fortissima Per loro una targa di riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale di Sabaudia per aver lasciato un grande segno di coraggio, amicizia ma soprattutto amore puro per lo sport.

