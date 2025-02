Il Cisterna Volley inaugura la sua “casa”: nuovo spazio dedicato alla comunità e ai tifosi

Momento storico per il Cisterna Volley che ha inaugurato ufficialmente la “Cisterna Volley Home”, punto nevralgico che rappresenterà il cuore pulsante dell’impegno e della passione della società. Questo nuovo spazio consentirà di rafforzare ulteriormente il legame con la comunità e i tifosi, diventando al contempo la sede direzionale del club, oltre che punto di riferimento per la biglietteria e l’official store, dove i sostenitori potranno trovare tutto ciò che rappresenta la squadra. La nuova sede si trova in Corso della Repubblica, 316, a Cisterna di Latina.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di numerose autorità, istituzioni, partner, sponsor e soci del club, che hanno condiviso un momento simbolico e significativo per la crescita del Cisterna Volley. Un ringraziamento speciale va a tutte le istituzioni che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento: il Commissariato della Polizia di Stato di Cisterna, la Guardia di Finanza di Cisterna, l’Arma dei Carabinieri di Cisterna, i Vigili del Fuoco di Latina e la Polizia Locale di Cisterna.

LE DICHIARAZIONI

A esprimere un saluto di benvenuto è stato il Sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, che ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che rafforza il legame tra sport e comunità: “Questa iniziativa unisce la città attraverso lo sport ed è motivo di orgoglio. Ringrazio per la loro presenza la squadra, le autorità civili e militari, e in particolare il Questore di Latina. Il nostro è un territorio vivo, che ha bisogno dell’impegno di tutti. Ai tifosi del Cisterna Volley dico di partecipare sempre, perché la nostra è una piccola comunità, ma grazie alla passione e al coinvolgimento di tutti possiamo far vivere uno sport sano e autentico.”

Tra gli interventi istituzionali, il Questore di Latina, Fausto Vinci, ha sottolineato il valore sociale dello sport: “Il Cisterna Volley è un’eccellenza del nostro territorio. Dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica, realtà come questa sono fondamentali perché lo sport trasmette valori sani. L’esempio della squadra contribuisce alla crescita culturale della società e diffonde principi di lealtà e legalità che ci accompagnano per tutta la vita.“

Il presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, ha evidenziato l’importanza di avere una sede stabile e riconoscibile nel cuore della città: “Vorrei sottolineare il concetto di ‘casa’. Oggi si inaugura quello che sarà il centro nevralgico della società. La lungimiranza dei dirigenti è stata quella di comprendere l’importanza di radicarsi ancora di più nella città. Essere nel cuore di Cisterna rappresenta un grande valore aggiunto per tutte le attività del club.“

Grande entusiasmo anche nelle parole del presidente onorario del Cisterna Volley, Massimiliano Marini, che ha ribadito il significato storico della giornata: “Oggi è un giorno speciale per noi. Grazie alla collaborazione di tutti, abbiamo avuto l’opportunità di aprire la casa del Cisterna Volley, un luogo di incontro per tifosi, sostenitori e appassionati, dove scambiare idee e condividere la passione per questo sport. Il volley è un importante strumento educativo, capace di insegnare il rispetto e la sana competizione. I risultati raggiunti dal Cisterna Volley sono frutto del lavoro di squadra e della determinazione di tutti coloro che credono in questo progetto.“

Con l’inaugurazione della Cisterna Volley Home, il club compie un ulteriore passo avanti nel proprio percorso di crescita, consolidando il rapporto con la città e ponendo solide basi per il futuro. Un traguardo reso possibile grazie al supporto del tessuto imprenditoriale che ha sposato il progetto del Cisterna Volley, contribuendo in modo concreto al suo sviluppo. La giornata è proseguita con il taglio del nastro, con i due liberi del Cisterna Volley, Alessandro Finauri e Domenico Pace ai lati, alla presenza del presidente onorario Massimiliano Marini, l’amministratrice unica Cristina Cruciani, il questore di Latina Fausto Vinci, il presidente Fipav Lazio Andrea Burlandi e il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini.