Seconda edizione di “Sportiva e sportivo dell’anno”

LATINA – Tutto pronto per la seconda edizione dei premi “Sportiva e sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”. La kermesse sportiva, che quest’anno vede come partecipanti il doppio degli sportivi della scorsa edizione, si terrà al teatro D’Annunzio martedì 25 febbraio, alle ore 17.

Dieci premi in palio : “Una vita per lo sport”, “Sport e solidarietà”, “Squadra maschile”, “Squadra femminile”, “Squadra maschile paralimpica”, “Squadra femminile paralimpica”, “Atleta maschile”, “Atleta femminile”, “Atleta maschile paralimpico” e “Atleta femminile paralimpico”. Nel corso della serata, inoltre, verranno svelati anche i nomi delle 41 menzioni speciali decise ad insindacabile giudizio del sindaco Matilde Celentano.

I vincitori sono stati decisi dalla commissione giudicatrice composta dal delegato del Sindaco ai grandi eventi, Alessandro Marfisi, dal presidente della commissione Sport Claudio Di Matteo e dai Roberto Cavana, Claudio Gavillucci, Roberto Martin, Paolo Finestra, Alfonso Masullo, Novella Schiesaro, Viviana Bisegna, Eleonora Morassi, Maria Rosa Testa, Alessia Gasbarroni, Serena Baccini, Valeria Campagna, Mauro Anzalone e Floriana Coletta.

Altra novità, prevista per la seconda edizione della cerimonia, riguarda gli ingressi a teatro. Quest’anno si entrerà solamente con biglietto cartaceo. Il servizio Sport sta consegnando, già in queste ore, i biglietti ai protagonisti della kermesse, ossia agli atleti, alle squadre, ai dirigenti e ai tecnici sportivi che hanno partecipato alla manifestazione di interesse e attendono di scoprire i vincitori nel corso della serata. Per i posti ancora disponibili, verrà attivata una prenotazione online dei biglietti, consentendo al pubblico di prenotare gratuitamente i biglietti rimanenti in modo semplice e rapido. Un’attenzione particolare verrà riservata all’accessibilità: verrà chiesto a tutti gli invitati di specificare le necessità di posti riservati per gli spettatori con ridotte funzionalità motorie.

“L’attività sportiva nella nostra città – sottolinea il sindaco Matilde Celentano – continua a svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, sia a livello individuale che collettivo. Lo sport non solo promuove il benessere, ma contribuisce anche a rafforzare il senso di comunità, creando occasioni di incontro tra persone di diverse età e culture, unite da valori condivisi come il rispetto e la solidarietà. È con grande piacere che ritorno al teatro D’Annunzio per premiare coloro che si sono distinti nel corso del 2024. Nella serata del 25 febbraio daremo il giusto merito a tutti coloro che hanno ottenuto risultati straordinari, portando in alto il nome della nostra città”.

“La kermesse di quest’anno – continua l’assessore Chiarato – prevede una serie di novità di cui siamo orgogliosi. La prima è il coinvolgimento attivo delle testate giornalistiche presenti sul territorio. I giornalisti, che saliranno sul palco per le premiazioni, sono infatti anche loro testimoni dei successi degli sportivi. Li hanno conosciuti e seguiti nelle varie fasi culminate con i risultati ottenuti e, per questo, abbiamo fortemente voluto la loro presenza il 25 febbraio. La serata, inoltre, sarà centrata sui 10 premiati che conosceremo e potremo apprezzare tutti per la loro caparbietà che li ha portati a raggiungere il massimo. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando alla riuscita della kermesse sportiva: gli uffici, il delegato del sindaco Alessandro Marfisi, la commissione giudicatrice, la commissione Sport presieduta da Claudio Di Matteo e Bianca Francavilla, che sarà la presentatrice della serata. Questo evento, a cui l’amministrazione tiene in modo particolare, è solo il primo di una serie di appuntamenti in vista del 26 dicembre 2025, quando Latina ospiterà la fiaccola olimpica per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026”.