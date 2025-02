Turno infrasettimanale per Benacquista Assicurazioni

Dopo il prezioso successo di sabato scorso per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket c’è un’altra gara di grande importanza. Il turno infrasettimanale in programma mercoledì 19 febbraio vedrà i nerazzurri impegnati sul parquet del Palasport C. Longo, dove affronteranno la LDR Power Basket Salerno. Palla a due alle ore 20:00 per mandare in scena la giornata numero 28 del campionato di Serie B Nazionale. Si tratta di una sfida fondamentale per il team pontino, che nel match dell’andata, disputato il 15 dicembre, aveva avuto la meglio sui campani con il risultato finale di 78-71. Uno scontro diretto dal grande peso specifico. La LDR a quota 18 punti, è reduce da un periodo di buonissime prestazioni, che non hanno però portato risultati ai fini della classifica. Salerno, nota per la sua caratteristica di non arrendersi mai e combattere sempre fino alla fine, è sicuramente desiderosa di riscattarsi, soprattutto di fronte al proprio pubblico, anche dell’ultima gara in cui ha ceduto solo nel finale a Montecatini, dopo essere stata avanti per tutta la partita. Si prospetta un incontro molto difficile in cui alla fine vincerà la squadra che avrà avuto il miglior approccio, la maggiore collaborazione in campo e i nervi più saldi.