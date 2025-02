Sicurezza a Latina, il Prefettura tavolo con il Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco

LATINA – Si è svolta oggi in Prefettura a Latina a una riunione presieduta dalla prefetta Vittoria Ciaramella, alla presenza del Sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno onorevole Emanuele Prisco, del presidente della commissione bilancio del Senato Nicola Calandrini e dei responsabili provinciali delle forze di polizia e dei vigili del fuoco.

Al centro della riunione, l’analisi della situazione generale dell’ordine della sicurezza pubblica in provincia dopo l’allarme suscitato dai recenti episodi che si sono verificati nel capoluogo e più in generale della diffusione dei reati predatori. E’ stato posto l’accento – si legge in una nota – sull’intensificazione delle attività di prevenzione e di controllo svolta dalle forze politiche attraverso i servizi straordinari e le operazioni ad Alto impatto.

E’ stata poi evidenziata l’importanza di favorire la predisposizione da parte di tutti i comuni della provincia di sistemi di videosorveglianza che in linea con le direttive del ministero dell’Interno consentano l’interconnessione delle sale operative delle polizie locali con quelle delle forze dell’ordine. “Questo strumento si è dimostrato negli anni altamente valido nella prevenzione dei fenomeni di microcriminalità – sottolinea la perfetta Ciaramella – e nell’ ausilio alle attività investigative delle forze di polizia”.

Particolare attenzione è stata poi rivolta alla dislocazione dei presidi di polizia e dei vigili del fuoco sul territorio provinciale e soprattutto alla prossima apertura del commissariato di Polizia di Aprilia, territorio recentemente colpito da inchieste giudiziarie che hanno portato alla luce l’esistenza di un sistema di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Infine, ma non ultimo, è stato fatto sul fenomeno del caporalato illustrando i controlli congiunti svolti nelle aziende agricole “che hanno consentito di innescare un’inversione di tendenza di tendenza rispetto al passato”.

A chiusura dell’incontro il sottosegretario ha sottolineato l’importanza dell’azione sinergica svolta attraverso il costante lavoro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che rappresenta un segnale deciso e concreto della presenza delle istituzioni in provincia e ha espresso ringraziamento e soddisfazione per l’impegno delle forze dell’ordine sul territorio.