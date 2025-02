Spaccio nel capoluogo, arrestati due uomini dai Carabinieri

A Latina sono stati arrestati in flagranza di reato due uomini per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. La notte scorsa i Carabinieri hanno tratto in arresto i due soggetti, di 49 e 59 anni, già noti alle forze di polizia, poiché dopo essere stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati con alcuni grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo, oltre a materiale per il confezionamento della droga e la somma di 1500 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il materiale è stato opportunamente sequestrato mentre i due sono stati portati presso la Casa Circondariale di Latina.