Offese alla sindaca Celentano, dopo le lettere di pentimento, l’accordo: “Accetto e apprezzo le scuse”

LATINA – La sindaca di Latina Matilide Celentano accetta le scuse che due degli indagati per body shaming le hanno inviato attraverso i loro legali. “Lettere sincere di pentimento che ho molto apprezzato”, ha detto comunicando oggi pomeriggio, con l’avvocato Renato Archidiacono che la assiste, la sua decisione di non andare avanti con la querela per diffamazione.

La vicenda è nota e riguarda i commenti offensivi pubblicati da alcuni utenti tra i commenti nel profilo social “Matilde Celentano Sindaco di Latina”, mentre lei era in cura per un tumore. Alla denuncia e alla successiva identificazione da parte della polizia polizia postale, sono seguite nelle scorse settimane due lettere di scuse e di pentimento da parte dei primi identificati, un ragazzo e una donna.

“Avendo avuto la querela un intento soprattutto educativo – ha spiegato Archidiacono – si è ritenuto che con le scuse e l’impegno per un servizio sociale utile alla collettività, si stato raggiunto lo scopo”.

” Non ho mai avuto intenzione di ottenere un risarcimento, che avrei comunque devoluto in beneficenza, ma di lottare contro ogni forma di body shaming e di violenza verbale a nome di tutte le donne, anche di coloro che non hanno la mia stessa visibilità. Nessuno deve mai sentirsi giudicato o umiliato per come appare. Un messaggio importante anche per la città”.