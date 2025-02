Terracina, 39enne arrestata per estorsione e rapina ai danni di un uomo

La Polizia di Stato di Terracina, ha tratto in arresto una donna di 39 anni presunta responsabile di estorsione e rapina ai danni di un uomo. Nello specifico la vittima aveva incontrato la donna, conosciuta in precedenza, e si era offerto di darle un passaggio alla stazione ferroviaria. Entrata in macchina, quest’ultima avrebbe aperto all’improvviso il vano porta oggetti e preso il libretto di circolazione dell’auto, pretendendo la somma di 150 euro per la restituzione. La 39enne ha anche colpito la vittima con un pugno al torace. L’uomo a quel punto le avrebbe dato 50 euro ma la donna dopo aver preso il denaro ha nascosto nuovamente il libretto di circolazione tra i suoi vestiti, minacciando l’uomo di denuncia laddove l’avesse toccata. Giunti presso il bar della stazione e scesi dal veicolo la donna ha continuato a colpirlo alle gambe e al torace e dirigendosi verso l’auto, ha sottratto alla vittima anche il cellulare, chiedendo altri soldi per ottenere la restituzione dei documenti e del telefono. A quel punto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Terracina che hanno ricostruito la dinamica dei fatti e hanno arrestato la 39enne, posta su disposizione del P.M di turno agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.