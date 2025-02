Terracina, un concerto per celebrare San Valentino al Teatro Romano

Terracina celebra l’amore in uno dei suoi luoghi più belli. Domenica 16 febbraio alle ore 11:00 è in programma “Tra Venere e Cupido – San Valentino al Teatro Romano”. Una domenica mattina all’insegna della musica, con un programma di canzoni d’amore tra pop e rock interpretati da un’orchestra e da quattro talenti del territorio. Lo straordinario Teatro Romano nel cuore del centro storico alto si trasformerà infatti in un palcoscenico d’eccezione dove risuoneranno le note delle canzoni d’amore più belle della storia della musica eseguite da un quartetto d’archi, una band e quattro voci, talenti del territorio. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato dalla Fondazione Città di Terracina e dal Comune di Terracina in sinergia con l’Associazione Musicale Sergej Rachmaninov e Lab Music Factory.

Un nuovo appuntamento al Teatro Romano dopo i tanti eventi organizzati che non si sono mai fermati, neppure durante il periodo delle feste di Natale, con i concerti di musica classica e rock nell’ambito della rassegna “Antiqua”, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, come anche il Terracina Music Festival.

«Questo nuovo appuntamento prosegue nella direzione che abbiamo già tracciato, quella di rendere il Teatro Romano sempre più “il teatro di Terracina”, proponendo eventi musicali che possano incontrare il gusto di tutti, dalla musica classica a quella rock, cercando di avvicinare quanto più possibile anche il pubblico più giovane. Proseguiremo anche con le conferenze divulgative sulla linea delle Narrazioni storico-archeologiche, e stiamo lavorando per le rappresentazioni teatrali anche nell’area di Monte Sant’Angelo», ha dichiarato il Presidente della Fondazione Città di Terracina, Francesco Di Mario.

«Invitiamo tutti a partecipare a questo nuovo evento in uno scenario unico come il nostro Teatro Romano. Siamo davvero soddisfatti degli eventi organizzati fino ad oggi, che hanno richiamato tanti cittadini ma anche tanti turisti in questo che è diventato un luogo simbolo di Terracina in ogni periodo dell’anno, compreso il periodo delle feste natalizie, e non più soltanto nei mesi più caldi. Destagionalizzare è sempre stato un nostro obiettivo, come anche la fruibilità dei nostri straordinari luoghi della cultura», hanno dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e l’Assessore alla Cultura Alessandra Feudi.