Violenta rapina la mattina di Natale, arrestati due ragazzi di 21 e 29 anni

LATINA – Sono stati arrestati e si trovano nel carcere di Latina due giovani italiani, un ventinovenne e un ventunenne, accusati di rapina aggravata in concorso. Era la mattina di Natale quando i due presero di mira la vittima a scopo di rapina, causandole diverse contusioni e una frattura al naso.

Le investigazioni dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire, in modo chiaro e puntuale, quanto accaduto a seguito della denuncia della vittima – si legge in una nota del Comando provinciale di Latina – circostanziando ed approfondendo tutti gli elementi raccolti con numerosi riscontri oggettivi e, all’esito di una complessa e articolata attività di indagine”.

I due arrestati, uno dei quali aveva occupato con la propria famiglia uno dei locali al Colosseo di Via Bruxelles, la mattina di festa, approfittando del fatto che la città era praticamente deserta, avevano avvistato un uomo decidendo che sarebbe stato la loro preda. Erano quindi scesi dalla loro auto, avevano cominciate a offenderlo per poi colpirlo in testa con calci e pugni e sottrargli il cellulare, l’orologio, un anello e il portafogli. Quindi, la fuga. Qualche giorno dopo, uno dei due arrestati aveva anche cercato sui social la vittima nel tentativo di intimidirla ed evitare la denuncia.

“L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane alta – dichiarano ancora dal Comando provinciale di Latina – Continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati: è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza”.