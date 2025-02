Spaccio di droga, arrestati marito e moglie: gestivano la piazza di Campo Boario

LATINA – Due persone sono state arrestate questa mattina su disposizione della Procura della Repubblica di Latina. Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina con l’ausilio dei colleghi di stanza a Latina , hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo e una donna ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento cautelare scaturisce dall’attività investigativa condotta dal Reparto Operativo dal settembre 2020 all’agosto 2022, che ha consentito di delineare l’esistenza di una vera e propria piazza di spaccio nel cuore di Latina, a poche centinaia di metri dal centro cittadino, in località Campo Boario.

Le indagini si sono sviluppate attraverso l’esecuzione di servizi di osservazione, attività di indagine classica affiancata da attività tecnica di intercettazione e riscontri.

Gli episodi di traffico di sostanze stupefacenti ricostruiti nel corso delle indagini, per i quali il GIP ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi, si collocano nel contesto di un traffico di hashish e cocaina, gestito da due coniugi di etnia rom che aveva base logistico-operativa principalmente all’interno dell’ abitazione della coppia.