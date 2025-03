Benacquista Assicurazioni Latina Basket riceverà l’Allianz Pazienza San Severo

(Foto partita di andata a cura di Basketnetwork.it)

LATINA – Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket il calendario del campionato di Serie B Nazionale ha in programma la seconda sfida casalinga consecutiva. Domenica 30 marzo i nerazzurri riceveranno l’Allianz Pazienza San Severo sul parquet del Palasport Cisterna di Latina con palla a due alle ore 18:00.

La squadra ospite arriva alla sfida con la Benacquista reduce da 7 sconfitte consecutive, anche se ha dimostrato di giocare fino all’ultimo istante, anche con avversari di alto livello come Livorno e Montecatini sponda Herons, e di arrendersi solo al photofinish con uno o due punti di distacco. Sul fronte Allianz ci sarà, quindi, grande voglia di riscatto e desiderio di tornare al successo, che manca dallo scorso 9 febbraio.

La compagine laziale, per contro, è reduce da una meritata vittoria su Chiusi, al termine di una gara che ha messo in evidenza la grande determinazione della formazione pontina, nonostante le difficoltà dettate dalle assenze di tre giocatori fondamentali. Nel turno precedente Latina aveva conquistato anche un altro successo importante sul campo di Cassino, altra compagine in corsa per la permanenza nella categoria. Il morale della squadra è quindi alto e nel corso della settimana si è allenata con intensità e concretezza per arrivare nella migliore condizione possibile al confronto con il team pugliese.

Un match, quello di domenica, che rappresenta uno scontro diretto per la classifica, considerando che Latina è a quota 16 punti e San Severo a 22, quando mancano 5 partite al termine della regular season.

Il risultato della gara di andata, disputata il 7 novembre, aveva sorriso a San Severo (102-87) altro motivo che spingerà la Benacquista a dare il massimo per conquistare i due preziosi punti in palio.