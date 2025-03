A Cisterna Comune e Fitness Montello organizzano la “Camminata Metabolica” nei parchi della città

CISTERNA DI LATINA – A Cisterna arriva la “Camminata Metabolica”, un’attività ginnica ludico-motoria non agonistica in quattro lezioni organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Fitness Montello.

La camminata ha l’obiettivo di stimolare il metabolismo, di rinforzare i muscoli, di migliorare la salute psicofisica, la postura, la circolazione, la mobilità articolare e l’umore. In questo modo possiamo aiutare le persone a far conoscere e acquisire delle sane abitudini, rendendo il proprio stile di vita più attivo.

L’attività si svolge in gruppo e viene guidata da un trainer con un microfono che i partecipanti possono ascoltare grazie a delle apposite cuffie wireless, anche da una distanza di 300 metri, permettendo così ai partecipanti di muoversi liberamente nello spazio aperto. Gli esercizi sono molto semplici e svolti in totale sicurezza da svolgere sul posto e a terra sopra un tappetino fitness. Le cuffie wireless e la F-band vengono date in dotazione dal trainer, che al termine del corso provvederà ad un’accurata igienizzazione, eccetto il tappetino unico strumento richiesto ai partecipanti. Ogni partecipante è libero di svolgere autonomamente il programma e di gestirsi in base al proprio livello, per questo motivo è un’attività inclusiva e aperta a persone di tutte le fasce d’età e di diversa forma fisica, abbattendo così qualsiasi barriera.

Quattro le lezioni in programma che si svolgeranno il 19 aprile, il 3, 10 e 17 maggio a partire dalle ore 9:30 presso il Parco San Valentino – Parco del Filetto e Parco Contarino di Collina dei Pini, i tre più bei parchi di Cisterna, così da coinvolgere una più ampia zona della città.

Il punto di incontro sarà il Centro polivalente quartiere San Valentino. Per maggiori informazioni e per iscriversi prenotando la cuffia si può chiamare il 338.8157590.

“Questa iniziativa – sottolinea l’assessora allo sport Gaetana Capasso – denominata ‘Energia in movimento’ – ha l’obiettivo di promuovere, a titolo completamente gratuito, sane e buone abitudini di vita attraverso attività sportive accessibili a tutti e condivisibili nell’ottica della semplicità e del benessere”.