Cisterna, trovato morto all’ex marmificio: indagini in corso

Questa mattina a Cisterna, un uomo è stato trovato morto all’interno dell’ex marmificio in Via Monti Lepini, alle porte del centro. Sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118 che hanno potuto soltanto accertare il decesso dell’uomo. Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di risalire all’identità dell’uomo. Nell’area, sito industriale chiuso da tempo, sono in corso i rilievi della Scientifica.