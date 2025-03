Ispezioni del Nas, chiusi un ristorante a Latina e una pizzeria Formia

LATINA – I carabinieri del NAS di Latina hanno effettuato controlli mirati alla sicurezza alimentare in tre esercizi commerciali della provincia, riscontrando gravi irregolarità che hanno portato alla sospensione di due attività di ristorazione e al sequestro di prodotti privi di tracciabilità a Latina e Formia.

Nel capoluogo pontino, i militari hanno ispezionato un ristorante, rilevando gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Le condizioni della cucina, dei servizi igienici e dello spogliatoio sono risultate insufficienti, con una manutenzione inadeguata delle barriere per la lotta agli infestanti. Alla luce di queste problematiche, l’ASL ha disposto l’immediata sospensione dell’attività. Il valore della struttura chiusa è stato stimato intorno ai 500.000 euro e il titolare è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro.

A Formia, un controllo presso una pizzeria ha evidenziato gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali. In seguito alla segnalazione del NAS, il Comune ha disposto l’immediata sospensione dell’attività, a tutela della salute pubblica. Anche in questo caso, al titolare è stata inflitta una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Nel comune di Sonnino, invece, il NAS ha effettuato un controllo presso una macelleria, riscontrando la presenza di 7,5 litri d’olio e 128 litri di vino privi di documentazione attestante la tracciabilità. L’assenza di tracciabilità rappresenta un grave rischio per la salute pubblica, poiché impedisce di verificare la provenienza e la qualità degli alimenti, esponendo i consumatori a potenziali pericoli legati alla sicurezza alimentare. Gli alimenti sono stati posti sotto sequestro amministrativo e il titolare dell’attività ha ricevuto una sanzione di 1.500 euro.

Queste operazioni rientrano nel piano di monitoraggio costante svolto dai NAS e dall’ASL per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori – si legge in una nota dell’Arma – . Le autorità continueranno i controlli sul territorio per prevenire rischi per la salute pubblica e assicurare la conformità degli esercizi commerciali alle norme vigenti.