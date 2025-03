Incidente mortale nella notte a Monte San Biagio, 20enne arrestato a Fondi per omicidio stradale

MONTE SAN BIAGIO – Un incidente mortale, il secondo in poche ore, si è verificato intorno alle due di notte a Monte San Biagio e in queste ore i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino straniero di 20 anni residente a Fondi, per il reato di omicidio stradale, causato sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

I fatti stanotte sull’ Appia dove l’arrestato alla guida della sua auto che procedeva in direzione di Fondi dopo aver eseguito una manovra di sorpasso su un tratto con doppia linea continua, nel rientrare nella propria corsia ha tamponato un’autovettura condotta da una donna di 40 anni di Fondi, che lo procedeva, e ha poi proseguito la marcia. A causa del tamponamento, l’auto guidata dalla donna sbandava finendo contro il guard-rail posto a margine della carreggiata per poi ribaltarsi. per la conducente non c’è stato nulla da fare, è deceduta per i gravi traumi riportati.

Coinvolta anche una terza auto proveniente dal senso di marcia opposto che mentre il giovane effettuava il sorpasso lo ha urtato sulla fiancata.

Gli accertamenti tossicologici effettuati dai Carabinieri nei confronti del 20enne hanno permesso di appurare come lo stesso si fosse messo alla guida di un’ auto di potenza superiore ai militi consentiti, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed è stato dichiarato in arresto per il reato di omicidio stradale causato sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari